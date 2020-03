Corp Ghòrdain Bhuchan air a lorg

Dhearbh Poileas Alba gur e corp fear a bha a dhìth bho thoiseach na mìos a chaidh fhaighinn aig Loch Ciseorn Disathairne.

Bha iomairt air a bhith a' dol airson lorg fhaighinn air Gòrdan Buchan, 56, a chaidh fhaicinn mu dheireadh anns a' Chaol air a' chiad là den Mhàrt.

Fhuaireas an càr aige ann an Caol Àcainn air an aon là.

Chaidh fios a chur gu theaghlach.