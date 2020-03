Dithis le coronabhìoras air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Getty Images Image caption Chaidh a' chiad chùis de choronabhìoras a dhearbhadh air a' Ghàidhealtachd Disathairne

Tha dà chùis de choronabhìoras air a dhearbhadh air a' Ghàidhealtachd.

Thàinig fios mun chiad chùis Disathairne, agus thàinig fios an ath-là gun robh an dàrna neach a' fulaing leis.

Tha NHS na Gàidhealtachd air bacaidhean a chur air luchd-tadhail aig ospadalan air feadh na sgìre ann an oidhirp stad a chur air a' bhìoras bho bhith a' sgapadh.

Thuirt neach-labhairt bho NHS na Gàidhealtachd gun toireadh iad sùil air a' phoileasaidh sin gach seachdainn.

Cha deach cùis sam bith dheth a dhearbhadh anns na h-Eileanan Siar fhathast.

Tha 153 cùis de Covid-19 dearbhte ann an Alba air fad, agus tha aon duine air bàsachadh leis.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' moladh gun tèid cruinneachaidhean anns am bi còrr is 500 duine a chasg ann an Alba bho Dhiluain.