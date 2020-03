Tha co-chomhairleachadh a' dol air a mhìos seo ann an Glaschu gus cothrom a thoirt dhan phoball beachdachadh air sgìre eimiseanan ìosal meadhan a' bhaile.

Chaidh seo a chuir an gnìomh 'son busaichean an-uiridh ach am broinn trì bliadhna eile thig carbadan air fad fo bhratach an sgeama cuideachd.

Tha an aithris seo aig Niall Bartlett.