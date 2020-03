Tha fearann a th' ann an làmhan na coimhearsnachd a' glèidheadh àireamh an t-sluaigh - a rèir Fearann Coimhearsnachd na h-Alba a rinn rannsachaidh a tha ag ràdh gur ann a tha àireamh an t-sluaigh ag èirigh air an deich bliadhna mu dheireadh ann an cuid de na coimhearsnachdan aig a bheil smachd air an fhearann aca fhèin.

Seo Nicole Webber.