Chaidh Calum Rothach a thaghadh mar chomhairliche do sgìre Eilean a' Cheò.

Bha muinntir an Eilean Sgitheanaich is Ratharsair a' bhòtadh ann am fo-thaghadh gus comhairliche a chur an àite Raghnall Dhòmhnallaich a leig dheth a dhreuchd.

Tha an aithris seo aig Ailean MacLeòid.