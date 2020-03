An Coròna-bhìoras

Tha seann Rùnaire na Slàinte, Jeremy Hunt, am measg na tha a' ceasnachadh a bheil plana Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte 'son dèiligeadh ris a' chorònabhìoras a' dol fada gu leor. Chaidh iarraidh air feadhainn air a bheil casadaich leantainneach neo fiabhras, daoine eile a sheachnadh 'son seachdain, ach chan eil sgoiltean a' dùnadh agus 's e Alba an aon àite a chuireas casg air cruinneachaidhean mòra. Thuirt Àrd Chomhairliche Saidheansail an riaghaltais, Sir Patrick Vallance, gu bheil an riaghaltas air an t-slighe 's fheàrr airson dèiligeadh ris a' bhìoras.

Chuir UEFA, buidheann-riaghlaidh a' bhuill-choise Eòrpaich, stad air a h-uile geam anns an Champions League agus Lìg Europa an ath sheachdainn. Tha Prìomh Lig Shasainn a' beachdachadh aig coinneimh an-dràsta air casg air na geamachan gu lèir air an deireadh-sheachdain seo.

Sgoil air dùnadh

Dhùin Àrd-Sgoil ann an Siorrachd Lannraig anns an tàinig cùis den chorònabhìoras am follais. Tha dùil gum fosgail Sgoil Ghràmair Lannraig a-rithist Diluain an dèidh a glanadh. Thuirt NHS Shiorrachd Lannraig gum faod pàrantan is clann a bhith gu math cinnteach nach eil mòran cunnart ann gun tog iad an galair bhon an aon chùis a tha seo.

Maill air obair-lannsa

Agus thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad a' cuir maill air cuid den obair-lannsa aig Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis airson goireasan a shaoradh airson dèiligeadh ri sgapadh a' bhìorais.

Ioran

Thug na Stàitean Aonaichte ionnsaigh le itealain cogaidh air làraich ann an Iorac an dèidh ionnsaigh a' bhòn-dè anns an deach dithis Aimerigeanach agus medic-airm Albannach a mharbhadh. Chaill an Lance Corporal Brodie Gillon a beatha ann an ionnsaigh rocaid faisg air Baghdad. Thuirt na Stàitean Aonaichte gun tug iad ionnsaigh air feachdan Shia aig a bheil taic an riaghaltais ann an Ioran.

Càbal-mara dealain

Tha dòchas às ùr ann gun tèid càbal ùr a chur eadar na h-Eileanan Siar agus Tìr-Mòr agus gun tèid tuathan-gaoithe, prìobhaideach agus coimhearsnachd, air adhart. Thill riochdairean às na h-Eileanan à coinneimh ann an Lunnainn le Ministear a' Ghnothachais 's a' Chumhachd, Kwasi Kwarteng. Thuirt iad gu bheil esan a' tuigsinn cho doirbh 's tha e cumhachd ath-nuadhachail a leasachadh anns na h-eileanan agus gun do gheall e rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn.

Fearann coimhearsnachd

Tha Fearann Coimhearsnachd na h-Alba ag iarraidh tuilleach taic bho Riaghaltas na h-Alba agus iad ag ràdh gu bheil fearann a th' ann an làmhan na coimhearsnachd a' glèidheadh an t-sluaigh. Rinn am buidheann rannsachadh a tha ag ràdh gur ann a tha àireamh an t-sluaigh ag èirigh air an deich bliadhna mu dheireadh ann an cuid de na coimhearsnachdan aig a bheil smachd air an fhearann aca fhèin.