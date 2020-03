Buaidh a' chorònabhìorais air turasachd aig tuath

Image caption Tha dùil gun toir an corònabhìoras buaidh air an obair a gheibh companaidhean turasachd Gàidhealach bho luchd-turais nan soithichean mòra

Tha tuilleadh fianais a' nochdadh mun bhuaidh a bheir an corònabhìoras air turasachd air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-eileanan.

Thuirt a' chompanaidh Wow bus tours gu bheil an àireamh dhaoine a th' air tursan a chur air dòigh còmhla riutha sìos 50% an taca ri 2019, agus gu bheil an t-uabhas dhaoine a' cur nan tursan aca dheth.

'S ann bho shoithichean luchd-turais ann an Inbhir Ghòrdain a tha 20% den obair aca a' tighinn - agus tha dùil gum bi am pàirt sin dhen ghnìomhachas a' fulang gu mòr.

'S ann le Gòrdan Pearson a tha an gnìomhachas, agus tha e ag ràdh gu bheil an suidheachadh a' fàgail chùisean duilich do chuid den luchd-obrach aige.

"Tha aon den luchd-obrach againn air obair làn-ùine a ghabhail airson a' Ghiblein airson agus gun tèid aige air cumail a' dol leis nach eil sinn a' faighinn na 's àbhaist dhuinn de dh'obair, chan eil sinn cinnteach às gum faigh sin an obair sa Ghiblean.

"'Se an duilgheadas nach eil fhios againn dè tha dòl a thachairt. An tèid innse dhuinn nach urrainn dhuinn tursan a dhèanamh?

"Tha luchd-obrach samhraidh a tha ag obair air an ceann fhèin, chan eil sinn a' tabhann obair dhaibh.

"Feumaidh sinn a bhith cùramach le ar cuid airgid agus 's e sin uile a thèid againn air a dhèanamh," thuirt Mgr Pearson.