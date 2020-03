Chaidh planaichean oifigeil fhoillseachadh an t-seachdainn seo airson turasachd a stiùireadh air taobh siar Rois.

Seo às dèidh rannsachaidh a chaidh a chur air dòigh is draghan ag èirigh mu cho luath 's a tha turasachd a' fàs san sgìre.

Tha cion thaighean-beaga agus droch staid nan rathaidean am measg nan rudan as motha a tha a' cur dragh air daoine, a rèir an rannsachaidh.