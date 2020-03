Luchd-àraich bhradan a' sireadh cead barrachd èisg a chumail air gach làraich

Image copyright Getty Images

Chan eil cead aig tuathanasan-bhradan ann an Alba an-dràsta airson càil a bharrachd air 2,500 mìle tunna de dh' èisg a bhith aca.

Tha Comann Luchd-àraich Bhradan na h-Alba ag ràdh gu bheil iad airson cead fhaighinn èisg a chumail anns gach làraich leis gum faodadh buaidh a' choròna-bhìorais air a' mhargaidh toirt air companaidhean stoc a chumail san uisge nas fhàide nan àbhaist.

Thuirt iad gu robh iad ag obair còmhla ri riaghaltasan Bhreatainn agus buidhnean-riaghlaidh na h-àrainneachd air a' chùis.

Thuirt Hamish MacDonell bhon bhuidhinn gur e malairt a' bhradain fear de na prìomh mhargaidhean air am faodadh sgapadh a' choròna-bhìorais buaidh a thoirt.

Buaidh air a' mhargaidh

"Tha trioblaidean air a bhith ann na bradain faighinn gu luchd-ceannaich thall thairis agus tha coltas ann gur ann nas miosa a dh'fhàsas cùisean mus tig iad nas fheàrr", thuirt Mgr MacDonell.

"Mar sin, tha sinn a' sireadh cead bho riaghaltasan na h-Alba agus na Rìoghachd Aonaichte agus buidhnean-rìaghlaidh na h-àrainneachd, airson èisg a chumail san uisge nas fhaide na tha ceadaichte an-dràsta, agus a' coimhead air ceumanan eile a bheir barrachd sùbailteachd do chompanaidhean fhad 's a tha a' mhargaidh troimh-chèile.

Mhìnich e: "Tha am pròiseas air a bhith an ìre mhath sìmplidh thuige seo leis gun do rinn sinn obair ullachaidh gun fhios nach bitheadh aonta Bhrexit ann an-uiridh, agus nuair a bha sinn a' sùileachadh gum faodadh duilgheadasan malairt a bhith ann."

"Ach 's fhiach innse gu bheil margaidh Bhreatainn airson a' bhradain fhathast làidir leis gu bheil luchd-ceannaich a' càrnadh stòran air eagal agus gun tèid riaghailtean malairt nas tinne a chur an sàs", thuirt e.