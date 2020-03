Chaidh ceathrar shagartan ann an sgìre-easbaig Earra-Ghàidheal is nan Eilean a dhèanamh nan canonan.

Chaidh an t-urram sin a bhuileachadh orra air Là Fèile an Naoimh Iain Ogilvie - fear a chaidh a chur gu bàs 's e na shagart an Alba goirid às dèidh an Ath-Leasachaidh.

Tha Andreas Wolff ag aithris.