CMAL: Cha sinn as coireach ri dàil nan aiseagan ùra

Image copyright Getty Images Image caption Tha dà bhàt-aiseig ChalMac aig cridhe connspaid a dh'fhàg an làrach togail ann an làmhan na stàite.

Tha a' bhuidheann phoblach, CMAL, ris a bheil soithichean Chaledonian Mhic a' Bhruthainn an urra, air a dhol às àicheadh gu làidir gur iad as coireach nach robh dà bhàt-aiseig deiseil nuair a bha còir agus gun cosg iad co-dhiù £100m a bharrachd na bha dùil.

Fhuair riochdairean na buidhne cruaidh-cheasnachadh bho bhuill Chomataidh na h-Eaconamaidh Dùthchail aig Holyrood Diciadain.

Tha a' Chomataidh an-dràsta a' rannsachadh na cùise connspaidiche.

Dh'innis àrd-stiùiriche CMAL, Caomhan Hobbs, dha na buill-phàrlamaid gur ann air Gàrradh MhicFheargais, dhan tug iad an cùmhnant, fhèin a bha coire gun deach iad fodha.

Tha Jim MacColla, seann stiùiriche MhicFheargais, air cur as leth CMAL gur iad a bu choireach ris an staing.

Dìon air pròiseas measaidh

Rinn Mgr Hobbs dìon air an dòigh sam bi iad a' measadh thairgsean; fhuair iad sia airson obair-togail an dà bhàt-aiseig agus bha làn earbsa aca gum b'urrainn do Ghàrradh MhicFheargais an obair a dhèanamh.

Tha e a' cumail a-mach gur ann às dèidh dhaibh an cùmhnant a thoirt dhaibh a thòisich na trioblaidean eadar iad agus an gàrradh.

Tha CMAL a' fàgail air stiùirichean a' ghàrraidh gun do rinn iad mearachdan mòra.

Tha iad cuideachd a' cur as an leth nach eil iad air a bhith "fìrinneach" le bhith ag ràdh gur e CMAL a dh'iarr grunn atharrachaidhean air dealbhachadh an dà bhàt-aiseig, agus a chuir, mar sin, gu mòr ri cosgaisean na h-obrach.

Image caption Bidh tè de na bàtaichean-aiseig a' dol an àite an MV Hebrides air an t-slighe eadar Ùige, Loch nam Madadh agus Tairbeart na Hearadh.

Dàil agus cosgais mhòr

Chuala a' chomataidh gun do thòisich na draghan aig CMAL gum biodh na soithichean air dheireadh, anns a' Mhàrt 2016.

Tha an làrach ann am Port Ghlaschu a-nis fo shealbh Riaghaltas na h-Alba agus tha an obair a' leantainn air an dà shoitheach.

Bi tè dhiubh a' dol air an t-slighe eadar an t-Eilean Sgitheanach, Uibhist a' Tuath agus na Hearadh.

'S e £98m prìs na h-obrach fon chùmhnant a dh'aontaich CMAL agus Gàrradh MhicFheargais; dhearbh àrd-stiùiriche CMAL, Caomhan Hobbs, gum biodh a' phrìs dheireannach nas fhaisg air £250m.