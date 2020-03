Mhol Àrd-Oifigear Chomataidh airson Atharrachadh na Gnàth-shìde gun geàrr sinn air ais air na tha sinn ag ithe de dh'fheòil, agus na tha de chrodh agus caoraich air a' Ghàidhealtachd - am-measg atharrachaidhean mòra eile.

Bha e a' bruidhinn aig tachartas sònraichte anns an Aghaidh Mhòir an-diugh airson an rannsachaidh àrainneachd as ùra a dheasbad agus a' dealbh phlanaichean son dèiligeadh ris.

Seo Nicole Webber.