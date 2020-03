Companaidh le grunn ghnìomhachasan turasachd aig tuath a' dol à bith

Image copyright David Maclennan/Geograph Image caption Tha a' chompanaidh le àiteachan-fuirich ann an Caisteal Leòdhais ag obair mar as àbhaist

Tha companaidh a bha a' ruith grunn ghnìomhachasan turasachd air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, cho math ri àiteachan eile, air a dhol ann an rianachd.

Chaidh an UK Great Travel Company - a bha roimhe ag obair fon bhrataich Natural Retreats - a chur ann an rianachd air a' mhìos sa chaidh.

Bha a' chompanaidh ag obair ann an co-bhonn le Canàlan na h-Alba airson àiteachan-fuirich a leigeil a-mach air màl do luchd-turais - leithid Taigh-solais Bona air bruaich Loch Nis - ach bha fiachan màil orra.

San t-Samhainn 2018 chaidh companaidh eile leotha a bha a' ruith Ionad Sgìthidh a' Mhonaidh Ruaidh fodha cuideachd.

Tha Cowgills, an luchd-rianachd, ag ràdh gun deach gnìomhachasan agus so-mhaoinean na companaidh a reic ri companaidh eile, Archibo, ann an aonta sònraichte a rinneadh mus do ghabh iad gnothach ris an t-suidheachadh.

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil companaidh eile a bha ceangailte ri UK Great Travel Companay, Natural Assets Lews Castle Ltd, a tha a' ruith àiteachan-fuirich do luchd-turais aig Caisteal Leòdhais ann an Steòrnabhagh ag obair mar as àbhaist.