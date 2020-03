Dealbhan dashcam gan lorg an dèidh tubaist rathaid mharbhtach

Image copyright Google Image caption Thachair an tubaist air an A836 faisg air Baile Dhubhthaich

Tha fireannach air a bheatha a chall ann an tubaist le motar-baidhseagal air a' Ghàidhealtachd.

Bha Lionel Beresford, 62, a' dràibheadh motar-baidhsagal orainds nuair a chaidh e far an rathaid air an A836 faisg air Baile Dhubhthaich mu 15:05f Dihaoine.

Tha na poilis airson bruidhinn ri daoine a chunnaic Mgr Beresford a' siubhal à Àird Ghaoithe, far an robh e a' fuireach, a' dèanamh air Eadardan.

Tha iad cuideachd ag iarraidh air daoine aig a bheil dealbhan dascham den mhotar-bhaidhseagal fios a chur thuca.