Iomairt a' leantainn gus lorg fhaighinn air fear a tha dhìth an Loch Aillse

Image copyright Poileas Alba Image caption Tha trì là on chunnacas Peadar Rothach mu dheireadh

Tha na poilis a' feuchainn ri lorg fhaighinn air Peadar Rothach, 41, a bhuineas do dh'Achadh na Tràghad faisg air Loch Carrann.

Chaidh Mgr Rothach fhaicinn mu dheireadh mu 10.30f Dimàirt an 3mh den Mhàrt san Dòrnaidh.

Tha iad den bheachd gum faodadh gu robh e a' feuchainn ri còmhdhail fhaighinn ann an càr air an A87, an A890 neo an A896.

Bha seacaid dhorcha agus dìnichean gorma air agus bha e a' giùlan màileid-droma gorm.

Tha an iomairt air a shon a leantainn Dihaoine sa bheil na Maoir-Chladaich agus an healeacoptar aca, Sgioba-Theasairginn Chinn t-Sàile ags Comann nan Con Teasairginn an sàs.

Tha na poilis ag iarraidh air daoine a tha a' fuireach eadar an Dòrnaidh agus Achadh na Tràghad coimhead sna seadaichean agus na togalaichean eile aca gun fhios nach bi e ann.

Tha iad cuideachd ag iarraidh air daoine a bha a' siubhal san sgìre seo agus a chunnaic Peadar o oidhche Mhàirt agus aig a bheil dealbhan dashcam thighinn a bhruidhinn riutha.

Nì iad sin le bhith a' fònadh gu Poileas Alba air 101 le àireamh na cuise 1369.