Là a' Bhuidseit aig Comhairle na Gàidhealtachd

Coinnichidh Comhairle na Gàidhealtachd Diardaoin gus am buidseat a stèidheachadh.

Tha dùil gum bi toll £20.5m ann am buidseat an ùghdarrais airson 2020/21.

Ann an oidhirp a' bheàrn sin a lìonadh, thathas a' moladh cìs na comhairle a chur suas 4.84%.

'S e sin an ìre as àirde a tha ceadaichte le Riaghaltas na h-Alba.

Stòras

Tha e a' ciallachadh gum bi aig daoine ann am bann D ri £61.50 a bharrachd a phàigheadh sa bhliadhna, anns a' chumantas.

Thèid cuid den airgead a chleachdadh mar phàirt de phrògram luach £20m 'son rathaidean na Gàidhealtachd a leasachadh.

Tha a' chomhairle ag ràdh gu bheil iad air a bhith a' toirt airgid bhon stòras aca gu cunbhalach thar nam bliadhnaichean mu dheireadh 's gu bheil an t-àm ann airgead a chur air ais ann.

Bidh sàbhalaidhean eile air an cur air adhart cuideachd, is a' chomhairle ag ràdh gum feum iad an obair aca a dhèanamh ann an dòigh nas èifeachdaiche.