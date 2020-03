Tha tè do dh'eileanan Earra-Ghàidheal a' feuchain ri teaghlaichean òg a thàladh 's gun ach aon leanabh gu bhi air fhàgail ann am bun-sgoil eilean Luing as deidh làithean saora an t-Samhraidh.

Ged a tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a' gealltain nach dùinn iad an sgoil, tha e deatamach dha na Luinnich gum bidh barrachd dhaoine a' comhnaidh air an eilean.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.