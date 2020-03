Goireas-sgrùdaidh Chorònabhìoras aig Ospadal an Rathaig Mhòir

Tha NHS na Gàidhealtachd air goireas a chur air dòigh aig Ospadal an Rathaig Mhòir an Inbhir Nis far an urrainn do dhaoine a dhol fo sgrùdadh ma tha dragh orra gu bheil Corònabhìoras orra.

Stèidhich am bòrd slàinte teanta sònraichte faisg air an ospadal is cothrom aig euslaintaich dràibheadh a-steach ann.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd mura h-eil e comasach do dhaoine dràibheadh dhan ghoireas seo, gun tèid iad fo sgrùdadh ann am pàirt den ospadal fhèin a tha air a chomharrachadh airson an leithid.

Cha deach cùis den bhìoras a dhearbhadh air a' Ghàidhealtachd.

Gheibhear fios is stiùireadh mun chorònabhìoras bho NHS na h-Alba an seo.