Taic-airgid do NHS na Gàidhealtachd a thaobh burraidheachd

Gheibh NHS na Gàidhealtachd barrachd airgid bho Riaghaltas na h-Alba gus an cuideachadh le dèiligeadh ris an sgainneal a tha air a bhith ann le burraidheachd sa bhuidhinn.

Dh'fhoillisich Iain Sturrock QC aithisg an uiridh mu chasaidean de bhurraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd.

Dh'innis na ceudan don rannsachadh aige gun robh iad air "eagal, maoidheadh agus dol-a-mach mì-iomchaidh" fhuiling san àite-obrach.

Ged a thabhainn ceannardan na buidhne leisgeul air an luchd-obrach, tha draghan air leantainn.

Thuirt aonadh an GMB gu bheil burraidheachd a' dol fhathast aig NHS na Gàidhealtachd, is nach do ghabh iad gnothach ri cuid de na molaidhean ann an Aithisg Sturrock.

A' bruidhinn às dèidh sin, thuirt cathraiche NHS na Gàidhealtachd, an t-Ollamh Boyd Robasdan, gun tug cuid de na poileasaidhean ùra nas fhaide thuige seo na bha dùil.

Taic

Dh'innis e ge-tà, nach gabhadh suidheachadh mar a bh'aca aig a' bhuidhinn a chur ceart san aithghearrachd, agus gu bheil Bòrd-Slàinte na Gàidhealtachd aig an dearbh àm a' dèiligeadh ri gearraidhean.

Thuirt e gun robh feum air maoineachadh a bharrachd airson dèiligeadh ris a' chùis.

Tha Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, a-nis air dearbhadh gun tig taic-airgid a bharrachd.

Thuirt i gum bi an t-airgead a' cuideachadh a' bhùird le airgead-dìolaidh a phàigheadh agus le taic iomchaidh a thoirt dhaibhsan a dh'fhuiling.

Thàining an dearbhadh às dèidh do Dhàibhidh Stiùbhart BPA, ceist a chur ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Thuirt Mgr Stiùbhart gur e ceum mòr air adhart a th' ann.