Là Eadar-nàiseanta nam Ban: Na h-Ealain

Le Là Eadar-nàiseanta nam Bàn ga chomharrachadh Didòmhnaich, tha sinn gu bhith a' tadhal air boireannaich ann an saoghal na Gàidhlig a tha a' feuchainn ri diofar a dhèanamh 'sna coimhearsnachdan aca.

Nuair a dh'fhosgail Denise Collins an gailearaidh aice ann an 2001, chaidh innse dhi nach robh de chultar ann an Inbhir Nis agus san sgìre mu thimcheall a chumadh taic ris.

A dh'aindeoin sin, tha Denise air gnìomhachas soirbheachail a stèidheachadh, agus an t-seachdain seo tha i a' comharrachadh Là nam Ban le 'In Our Element' - taisbeanadh de dh'obraichean ealain bho bhoireannaich air feadh na Gàidhealtachd.

Tha Nicole Webber ag aithris.