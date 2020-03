"Call" gu bheil Mìcheal Ruiseil gus Holyrood fhàgail

Image copyright PA Media

Thuirt BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, gur e call a th' ann gu bheil Mìcheal Ruiseil gus Pàrlamaid na h-Alba fhàgail.

Dhearbh Mgr Ruiseil, a tha 67, nach seas e san taghadh an ath-bhliadhna.

Tha e air a bhith na bhall SNP de Phàrlamaid na h-Alba bho 1999, ach a-mhàin an teirm eadar 2003 is 2007.

Bha e na bhall 'son Earra-Ghàidheal is Bhòid bho 2011.

Thuirt Mgr Ruiseil gu bheil e den bheachd gu bheil an t-àm ann cothrom a thoirt do chuideigin nas òige.

Dleasdanas

"'S e sgìre cho mòr a th' ann an Earra-Ghàidheal is Bòd, sgìre fharsaing air tìr-mòr agus 23 eileanan le daoine a' fuireach annta, is tha mi a-nise a' faireachdainn gum biodh e na b' fheàrr do chuideigin nas òige an dleasdanas seo a ghabhail os làimhe.

"Tha e nas fheàrr gun can mi fhèin sin an-dràsta, seach feitheamh air cuideigin eile a chanas e", thuirt e.

Dh'innis Mgr Ruiseil nach bi e idir a' cur cùl ri poileataigs, is thuirt e gu bheil e den bheachd gu bheil neo-eisimeileachd na h-Alba tòrr nas fhaisge na bha e nuair a bhòt e airson an SNP an toiseach bho chionn 46 bliadhna.

Thuirt ball Nàiseantach nan Eilean Siar, Alasdair Allan, gum bi ionndrainn air Mgr Ruiseil aig Holyrood.

"S e call mòr a th' ann, 's e duine gu math inntinneach a th' ann am Mìcheal.

"Chan eil ann am poileataigs ach aon de na rudan a tha Mìcheal a' dèanamh. 'S e craoladair a th' ann, 's e sgrìobhadair a th' ann. Thòisich e trèanadh airson a bhith na shagart anns an Eaglais Easbaigich.

"Tha tòrr aige ri dhèanamh ach tha mi cinnteach gum bi e an sàs leis an SNP fhathast", thuirt e.

Thàinig an naidheachd mu Mhìchael Ruiseil aig an àm 's gun robh feadhainn eile bhon SNP air innse nach seas iad san taghadh an ath-bhliadhna.

Cuideam

Bha ball Ghallaibh, Chataibh is Rois, Gail Ros, nam measg

Dh'innis i gun robh cuideam ro mhòr oirre siubhail air ais is air adhart a Dhùn Èideann is teaghlach òg aice.

Chaidh Alasdair Allan às àicheadh gu bheil trioblaidean san SNP is grunnan air innse gu bheil iad gus a' phàrlamaid fhàgail.

"Tha rudeigin a' tachairt is 's e sin gu bheil am pròiseas a' tòiseachadh airson daoine a bhith a' cur nan ainmean air adhart . Tha ceann-là ann", thuirt e.