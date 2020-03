Sreapadair a dhìth an Loch Abar

Image caption Chunnacas Anndra Vine mu dheireadh Dihaoine.

Tha iomairt a' tòiseachadh às ùr Diluain feuch lorg fhaighinn air fear a tha a dhìth às dèidh maoim-sneachda ann an Loch Abar.

Bha Anndra Vine, 41, a' sreap le neach eile air Aonach Mòr nuair a thachair maoim-sneachda mu 1f Dihaoine.

Bha an duine eile air a ghoirteachadh gu dona, ach chaidh aige air faighinn gu Raon Nibheis gus cobhair iarraidh.

Doirbh

Bha sgiobaidhean-teasairginn nam beann à Loch Abar, Gleann Comhann is a' Chàrn Ghorm uile an sàs ann an iomairt aig an deireadh-sheachdain gus Mgr Vine, a bhoinneas do sgìre Mhanchester, a lorg.

Fhuair iad taic bho heileacoptairean nam maor-cladaich à Inbhir Nis is Steòrnabhagh.

Thuirt sgioba Loch Abair gur e iomairt dhoirbh a th' ann is an cunnart bho mhaoimean-sneachda fhathast aig ìre àrd.