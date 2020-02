Ceistean mu thaighean-samhraidh

Bu chòir dha a bhith tòrr nas fhasa do choimhearsnachdan taighean a thogail dhaibh pèin, agus chan eil e ceart daoine a bhith a' cumail thaighean mar taighean-samhraidh.

Sin a chuala luchd-eisteachd aig co-labhairt airson dèiligeadh ris an staing as a bheil taigheadas ann an sgìrean dùthchail na h-Alba.

'Se buidhean Taigheadas Sòisealta na h-Alba, a chur air dòigh a' cho-labhairt ann a Siorrachd Pheart agus bha Alasdair MacLeòid ann.