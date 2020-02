HIAL air soirbheachadh

Cho-dhùin Cùirt an t-Seisean gu robh e ceàrr do Chùirt an Fhearainn còirichean a thoirt do chroitearan Mhealaboist is Bhràigh na h-Aoidhe ann an Leòdhas air talamh air a bheil port-adhair Steòrnabhaigh.

Shorbhich le Companaidh Phuirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, HIAL, nan ath-thagradh an aghaidh breith Chùirt an Fhearainn, a tha ag radh gun deach cuir as do choirichean croitereachd aig àm an darna cogaidh.

Bhruidhinn Mairi Rodgers ris an fhear-naidheachd, Ruaraidh Rothach.