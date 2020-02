Bi Alison Nic a' Phiocair ag amas air farpais triathlon Bhreatainn ann an an Gleann Eilg am bliadhna.

A bharrachd air treanadh a colann gu cruaidh anns na trì spòrsan a tha an sàs, 's ann ag uallachadh gu spioradail a bhios i cuideachd.

Chaidh Ruairidh Alastair MacIllFhinnein a Chathair Moluaig airson tachairt rithe.