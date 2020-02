Corp air a lorg ann an Abhainn Nibheis

Dhearbh Poileas Alba gun deach corp fhaighinn ann an Abhainn Nibheis ann an Gleann Nibheis Diardaoin - far an robhas a' sireadh neach-turais à Slobhacia a bha a dhìth.

Cha deach dearbhadh fhathast cò bh' ann, ach chaidh fios a chur gu teaghlach Thòmas Ghafrik, 40, a sgaoil bhideo dheth fhèin air na meadhanan-sòisealta an t-seachdain seo chaidh 's e letheach slighe suas Beinn Nibheis.

Bha iomairt theasairginn air a bhith a' dol anns an sgìre ann an oidhirp lorg fhaighinn air.