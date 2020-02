Cunnart bho mhaoimtean-sneachd air fàs

Image copyright SAIS Northern Cairngorms

Tha cunnart nas motha ann bho mhaoimtean-sneachda sna beanntan, agus sneachd leantainneach air a bhith ann air a' Ghàidhealtachd.

Thàinig an rabhadh bho sgiobannan teasairginn agus buidheann chur-seachadan air a' bhlàr a-muigh.

Ged a tha an Geamhradh air a bhith meadhanach blàth, gun ach beagan sneachda san fharsaingeachd, dh'atharraich sin sna làithean mu dheireadh.

Thuirt Sgioba Teasairginn a' Mhonaidh Ruaidh, agus a' bhuidheann Sreap Alba, gu bheil an suidheachadh sna beanntan a-niste nas coltaiche ris an àbhaist mun àm seo den bhliadhna.

Tha an cunnart bho mhaoimtean-sneachda ann an Loch Abair - a' gabhail a-steach Beinn Nibheis - an-dràsta "Àrd".

Ann an còig sgìrean eile air am bi Ionad Fiosrachaidh Mhaoimtean-Sneachda na h-Alba (SAIS) a' coimhead - Gleann Comhann, Toirbheartan, Creag Mheagaidh agus ceann a tuath is deas a' Mhonaidh Ruaidh - tha "Cunnart Nach Beag" ann.

Chaidh 16 maoimtean-sneachda a chlàradh san dà là mu dheireadh.

Chaidh sreapadair a ghoirteachadh Diciadain an dèidh dhasan agus a charaid a bhith air an glacadh an lùib maoime-sneachda air Beinn Nibheis.

Bidh SAIS a' toirt seachad fiosrachaidh gach là mun ìre a th' ann de chunnart bho mhaoimtean-sneachda.

Chlàr an t-seirbheis 116 maoimtean-sneachda air an t-seusan seo - 97 dhiubh air a' mhìos mu dheireadh.