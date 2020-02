Coronabhìoras

Chaidh an àireamh air an tàinig corònabhìoras anns an Rìoghachd Aonaichte suas gu 19, an dèidh dha nochdadh air duine anns a' Chuimrigh airson a' chiad uair. Bha iad air tilleadh às an Eadailt. Tha e air dithis as ùr ann an Sasainn cuideachd. Bha iadsan air tilleadh à Ioran.

Bòrd Slàinte nan Eilean Siar

Anns na h-Eileanan an Iar, tha Bòrd na Slàinte 's a' Chùraim a' deasachadh ma choinneimh corònabhìoras. Nan tigeadh e, tha planaichean aca puirt agus puirt-adhair a dhùnadh ma bhios sin a dhìth.

Busaichean an asgaidh

Bu chòir daoine òga a bhith a' siubhal an asgaidh air na bàtaichean-aiseig, a-rèir Bòrd Coimhearsnachd Chaledonian Mhic a' Bhruthainn. Sgrìobh iad gu Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh gum faigheadh daoine nas òige na 19 còmhdhail aiseig an asgaidh, dìreach mar a bhios aca air busaichean a dh' aithghearr.

Coimisean na Croitearachd

Tha Rùnaire na h-Eaconamaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, a' dol a bheachdachadh air am bu chòir cuid a dh'obraichean Chomisean na Croitearachd a ghluasad dha na h-Eileanan Siar. Thàinig an t-iarrtas bho Bhall Pàrlamaid na sgìre aig Holyrood, Alasdair Allan, a thuirt gum biodh e na bhuannachd mhòr dha na h-Eileanan. Thuirt e cuideachd gun neartaicheadh e an ceangal eadar an t-ùghdarras agus croitearan.

Waverley

Fhuair fear de sheann sgiobairean a' bhàta ainmeil an Waverley 7 bliadhna prìosain airson ionnsaighean feiseil air balaich òga. Thug Dàibhidh Neill, 75, ionnsaigh air triùir dheugairean bho chionn còrr air 30 bliadhna. Bha Neill, à Siorrachd Adhair, na sgiobair air an Waverley eadar 1975 agus 1997.

Creideas Coitcheann

Chur an Creideas Coitcheann ri trioblaidean slàinte inntinn ann an Alba, an Sasainn agus anns a' Chuimrigh a-rèir rannsachaidh. Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an iris mheidigich an Lancet. Tha e ag ràdh gun do dh'fhairich còrr air 60,000 duine a chaidh a chur air a' Chreideas Choitcheann trioblaidean inntinn bho thàinig e a-steach ann an 2013.

Tinneasan Cridhe

Thathar ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba barrachd taic a thoirt do dhaoine le tinneasan cridhe. Tha an cathrannas Chest, Heart and Stroke ag ràdh gu bheil faisg air 50,000 duine le tinneas cridhe san dùthaich. Bidh dàrna leth an fheadhainn air an tig e a' bàsachadh taobh a-staigh 5 bliadhna an-dràsta.