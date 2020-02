Faraidhean aiseig an asgaidh do dhaoine òga?

Bu chòir faraidhean aiseig an asgaidh a bhith ann do dhaoine òga a rèir Bòrd Coimhearsnachd Chaledonian Mhic a' Bhruthainn.

Sgrìobh iad litir gu Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh gum bi còmhdhail an asgaidh do dhaoine nas òige na 19, mar a bhios aca air na busaichean.

Thèid faraidhean bus an asgaidh a thoirt do dhaoine fo 19 bliadhn' a dh'aois ann an Alba fo aonta ùr eadar na h-Uainich agus an SNP.

Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, gu bheileas airson taic a thoirt do dh'òigridh a thuilleadh air a bhith a' cuideachadh le bhith dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde.

Ann an litir a' sgrìobh Aonghas Caimbeul, a tha na chathraiche air Bòrd Coimhearsnachd Chal Mac, thuirt e gun toireadh seo co-ionnanachd do dh'òigridh nan eilean.

Thuirt Mgr Caimbeul gu bheil iad toilichte gun deach faraidhean bus an asgaidh a thoirt do dh'òigridh agus gu bheil Bòrd Coimhearsnachd Chal Mac airson brosnachadh a thoirt do dhaoine òga còmhdhail poblach a chleachadh.

Thathas a-nis a' cur ìmpidh air Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, Runaire na Còmhdhail, Micheal MacMhathain agus Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, sgeama nam busaichean a leudachadh gu faraidhean aiseig.