Tòisichidh seusan ùr iomain nam ban air an deireadh-sheachdain.

Dh'fhaodadh fhathast gum bi buaidh aig an aimsir air gnothaichean, ach tha clàr de gheamaichean ann 'son Lìog Tuath 2 is Lìog Deas 2.

'S ann am Port Rìgh a thòiseachas an seusan is an dàrna sgioba aig na Sgitheanaich a' cur fàilte air Inbhir Nis Disathairne.

Bidh an geama sin aig Pàirc nan Laoch aig 1f, ged a tha plana ann a ghluasad chun na pàirc plastaig aig Àrd-sgoil Phort Rìgh aig 11.30m a rèir is mar a bhios an t-sìde.

Am measg nan geamaichean aig tuath Didòmhnaich, bidh an dàrna sgioba aig Loch Abar aig an taigh an aghaidh Cheann Loch Seile.

Eachdraidh

Ann an Lìog Deas 2 bidh eachdraidh ann Didòmhnaich is Uddingston a' cluich a' chiad gheama aca. Bidh iad air falbh an aghaidh Àird nam Murchan ann an Sròn an t-Sìthein aig 1f.

Gheibhear am fiosrachadh mu gheamaichean an deireadh-sheachdain an seo.

Bidh là trang de dh'iomain sa Ghearasdan cuideachd Disathairne is bun-sgoiltean a' farpais anns na Fèisean Nàiseanta.

Tòisichidh Lìog Nàiseanta nam Ban air an 22mh den Mhàirt.

Bidh seusan nam fear a' tòiseachadh Disathairne an 7mh den Mhàirt.