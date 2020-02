Buannachd do phròiseactan eileanach

Gheibh Steòrnabhagh faisg air £1.5m airson an dàrna ìre de phròiseact ùrachaidh a' bhaile.

Tha am maoineachadh a' tighinn bho Stòras Ath-Leasachaidh an Riaghaltas na h-Alba, a tha ag amas air buannachd agus cothrom a thoirt do sgìrean dùthchail agus àiteachan nach eil cho math dheth.

Tha £25m ga thoirt seachad am bliadhna gu 25 pròiseactan air feadh na h-Alba.

Tha dùil gun cruthaich seo, no gun glèidh an taic-airgid, 1,700 cosnadh agus gun toir e ath-bheothachadh ùr do 38 togalaichean, cuid aca gu math cudromach bho shealladh eachdraidheil.

Na h-Eileanan Siar

A bharrachd air taic-airgid airson na h-obrach mòire airson baile Steòrnabhaigh ùrachadh ghheibh Comhairle nan Eilean Siar taic airson trì pròiseactan calpa eile.

Gheibh pròseact marina Bheàrnaraigh Leòdhais £300,000.

Thèid £476,042 do dh'Ionad Dualchais Solas na Mara.

Tha Àros an Rubha a' dol a dh'fhaighinn £263, 985.

Comhairle na Gàidhealtachd

Tha trì pròiseactan ann an roinn Comhairle na Gàidhealtachd a' dol a dh'fhaiginn buannachd às a' mhaoin.

Shoirbhich le muinntir Eige a gheibh £1.2m airson talla coimhearsnachd an eilein a leasachadh.

San Eilean Sgitheanach tha £969m a' dol dhan phròiseact airson cidhe Stafainn a leasachadh.

Gheibh Ionad Coimhearsnachd Inbhir Àsdail faisg air Geàrrloch £291,265.