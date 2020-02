Heathrow

Tha ceist mhòr a-nis an tèid an treas raon-laighe a thogail aig Port-adhair Heathrow. Ghabh Cùirt nan Ath-thagraidhean ri argamaid luchd-iomairt na aghaidh air adhbharan àrainneachdail. Thuirt na britheamhan nach robh am pròiseact laghail, air sgàth 's nach tug e fainear poileasaidhean àrainneachd na gnàth shìde. Tha Greenpeace a-nis ag iarraidh air a' Phrìomhaire am plana a leigeil seachad.

Corònabhìoras

Thàinig an corònabhìoras air dithis às ùr ann an Sasainn, a' tòirt na h-àireamh a tha leis anns an Rìoghachd Aonaichte gu 15. Chan eil gin aca ann an Alba. Bha an dithis air an tàinig e as ùr aig deas air a bhith anns an Eadailt agus ann an Tenerife.

Drugaichean

Tha gnìomhachas nan drugaichean mì-laghail ann am Breatainn a' dèanamh suas ri deich billean not sa bhliadhna, a rèir athaisg ùir. Dh'fhoillsich Oifis na Dùthcha an rannsachadh a bha iad air a choimiseanadh bhon Ollamh Carol Nic Ille Dhuibh. Dhearbh i cuideachd gu bheil barrachd dhaoine a' faighinn bàs ri linn nan drugaichean na bha a-riamh roimhe. Tha iad a' bruidhinn air an athaisg aig co-labhairt a tha riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' cumail ann an Glaschu an-diugh.

Buidseatan

Tha Comhairle nan Eilean Siar agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid le chèile a' stèidheachadh nam buidseatan aca an-diugh, agus ìre na cìs-comhairle. Anns na h-Eileanan Siar, tha iad a' coimhead ris a' chìs a chur an-àirde faisg air còig sa cheud, agus co-dhiù 3% ann an Earra-Ghàidheal. Tha molaidhean ann airson gearraidhean de 2.6 millean not anns na h-Eileanan Siar. Ach fhuair na comhairlean airgead a bharrachd air sgàth an aonta air buidseat na h-Alba an-dè - seachd ceud mìle not a bharrachd do Chomhairle nan Eilean Siar. Sann an ath sheachdain a stèidhicheas Comhairle na Gàidhealtachd am buidseat acasan. Tha iadsdan cuideachd a' coimhead ri àrdachadh de faisg air 5% air a' chìs - 's thèid tòrr dheth a chosg air rathaidean.

Còmhraidhean malairt

Tha an riaghaltas an-diugh a' foillseachadh nam bunaitean a bhios aca airson còmhraidhean malairt leis an Aonadh Eòrpach an ath-sheachdain. Dh' iarr an EU gu leanadh Breatainn riaghailtean Eòrpach airson malairt agus gun cumadh bàtaichean Eòrpach an còirichean air iasgach Bhreatainn. Thuirt Mìcheal Gove an ceartuair, agus esan a bhios os cionn nan còmhraidhean, nach biodh iad deònach còirichean iasgaich a bharganachadh airson aonta malairt fhaighinn, ach gum bu chòir conaltradh a bhith eadar Breatainn 's an EU gach bliadhna air còirichean.