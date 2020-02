Deuchainean leigheas airson MND 'son fear às an Òban

Tha fear às an Òban dòchasach gun tèid aige air pàirt a ghabhail ann an deuchainn airson leigheas ùr do Motor Neurone Disease.

A dh'aindeoin 's nach eil Brian Dòmhnallach, a th'air a bhith a' fulang le MND fad bliadhna gu leth, a' fuireach faisg air na bailtean mòra far an tèid na deuchainnean a dhèanamh, tha e an dòchas gun tèid aige air leigheas fhaighinn tron iomairt ùr seo.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.