Dragh mu sheirbheis nam busaichean air a' Ghàidhealtachd

Dh'iarr BP Lib Deamach air a' Ghàidhealtachd air Riaghaltas na h-Alba seirbheisean bus sa cheann a tuath a leasachadh.

Thuirt ball Ghallaibh, Chataibh is Taobh Sear Rois, Jamie Stone, nach eil earbsa aig daoine anns na seirbheisean a th' ann.

Bha e a' bruidhinn is figearan a sgaoil an Riaghaltas air sealltainn gun do thuit an àireamh de thursan bhusaichean ann an Alba 10% thàiris air còig bliadhna gu 2018/19.

Air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan, bha ìsleachadh 18% ann.

Slaic

Thuirt Mgr Stone nach robh seo na iongnadh dha.

"Chan eil na h-àireamhan seo ach a' sealltainn an rud a tha daoine san sgìre agam air a bhith ag ràdh rium: gu bheil seirbheisean bus a' dol bhuaithe.

"Tha luchd-siubhail ag iarraidh barrachd bhusaichean agus seirbhisean as an urrainn dhaibh earbsa a chur. An àite sin, tha seirbheisean air an lùghdachadh no air an gearradh gu tur.

Image caption Tha na figearan a' sealltainn cuideachd gu bheil barrachd dhaoine a' cleachdadh aiseagan.

"Feumaidh an Riaghaltas seirbheisean air a' Ghàidhealtachd a leasachadh gus am bi earbsa aig daoine annta às ùr," thuirt e.

Thuirt Rùnaire na Còmhdail, Mìcheal MacMhathain, gu bheil cleachdadh bhusaichean air a bhith a' crìonadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte bho na 1960an.

Thuirt e ge-tà, gu bheil coltas gealltanach air cùisean ann an Alba is cha mhòr trì chairteal de thursan air còmhdhail phoblaich air busaichean.

Dh'innis e cuideachd gu bheil an Riaghaltas a' gealltainn còrr is £0.5bn a chosg air maoin bhusaichean 'son ùghdarrasan ionadail, cho math ri airgead 'son rathaidean a leasachadh, a bharrachd air còrr is £260m a tha iad a' cosg gach bliadhna air seirbheisean bus.

Càraichean

Am measg eile, sheall na figearan cuideachd gun robh àrdachadh 27% anns na bha a' cleachdadh phort-adhair na h-Alba anns na còig bliadhna gu 2018.

Bha 10.3 millean de luchd-siubhail air aiseagan na dùthcha ann an 2018, le àrdachadh 6% thairis air còig bliadhna.

Bha cleachdadh thrèanaichean air a dhol suas 13%.

Dh'innis na figearan cuideachd gu bheil còrr is 3 millean càr a-nis air rathaidean na h-Alba, an àireamh as àirde riamh.