Dùil gun glèidh CNES busaichean air an fhionairidh

Tha dùil gun aontaich comhairlichean anns na h-Eileanan Siar gun lean seirbheisean busaichean ann an Leòdhas agus na Hearadh às dèidh sia uairean feasgar gu co-dhiù meadhan na bliadhna.

Bha moladh ann na seirbheisean a ghearradh ann an cuid de sgìrean sa Ghiblean airson airgead a chùmhnadh, is gun mòran gan cleachdadh.

Ach cha tachair sin gun rannsachadh a bharrachd ma chuireas comhairlichean air Comataidh na Còmhdhail an taic ri aithisg Diciadain.

B' e seirbheisean an Taobh Siar, an Loch a Tuath, an Rubha agus Ùige a bh' ann an cunnart.

Cho-dhùin an t-ùghdarras roimhe rannsachadh a dhèanamh a thaobh maoineachadh a thoirt do buidhnean coimhearsnachd feuch am faigheadh iad air seirbheisean busaichean a ruith iad fhèin.

Tha oifigearan cuideach air moladh prìsean nan ticeadan a chur suas.