Teine mòr aig Bun-sgoil ann an Inbhir Ghòrdain

Image copyright Andrew Smith Image caption Tha smàladairean air a bhith a' dèiligeadh ri teine mòr aig Bun-sgoil na Pàirce

Chaidh a' chlann agus an luchd-obrach gu lèir a thoirt a-mach à bun-sgoil air a' Ghàidhealtachd às dèidh do theine sgapadh innte.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun d' fhuair a h-uile duine a bh' ann am Bun-sgoil na Pàirce a-mach gu sàbhailte.

Thuirt an t-seirbheis smàlaidh gu bheil an teine air sgapadh gu dona.

Chuir iad seachd carbadan chun na sgoile.

Image caption Chaidh seachd carbadan-smàlaidh a chur chun na làraich.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginneach mu 10:00.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun deach a' chlann-sgoile a thoirt gu Acadamaidh Inbhir Ghòrdain gus an tèid an togail le am pàrantan.