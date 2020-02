Chaidh uàrd ann an Ospadal an Rathaig Mhòir, Uàrd 5c, a dhùnadh do dh'euslaintich ùra air sgàth norobhìoras.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun rinn iad seo gus smachd fhaighinn air a' ghalar, is grunnan chùisean dhe air a bhith aca.

Tha am bòrd slàinte ag iarraidh air duine sam bith a tha a' smaoineachadh gum faodadh norobhìoras a bhith orra gun tadhal air an ospadal no dachannan-cùraim airson co-dhiù 48 uair a thìde às dèidh dhaibh fàs nas fheàrr.