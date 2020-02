Ceit Fhoirbeis na Rùnaire Iomhais

Image copyright Getty Images

Chaidh Ceit Fhoirbeis BPA ainmeachadh mar Rùnaire ùr an Ionmhais ann an Riaghaltas na h-Alba.

B' i Ms Fhoirbeis, 29, a tha a' riochdachadh an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair agus Bàideanach, 's aig a bheil Gàidhlig fhileanta, a thug seachad am buidseat na bu thràithe den mhìos an dèidh do Dherek MacAoidh an dreuchd a chur bhuaithe.

Ann an atharrachadh eile a chaidh fhoillseachadh Diluain, gabhaidh Fiona Hyslop barrachd den dleastanas airson na h-eaconomaidh, agus chaidh Jenny Gilruth ainmeachadh mar Mhinistear nan Cùisean Eòrpach.

Thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gun robh na h-atharrachaidhean "a' toirt tàlant ùr a-steach dhan Riaghaltas, 's a' toirt an aire dha-rìribh gu bhith a' toirt na h-eaconomaidh air adhart, ach cuideachd a thaobh dhùbhlan Bhrexit, àireamh an t-sluaigh a mheudachadh agus na tha Alba a' cur ri èiginn na gnàth-shìde a stad".

Thèid Ms Fhoirbeis agus Ms Gilruth a dhearbhadh nan dreuchdan aig bhòt anns a' Phàrlamaid Dimàirt.