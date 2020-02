Cosnaidhean ChalMac "gan cur chun nan Eileanan"

Fhuair riochdairean Chomhairle nan Eilean Siar gealltanas gun do thòisich Caledonian Mac a' Bhriuthainn a' gluasad dhreuchdan a-mach às a' prìomh oifis aca ann an Guraig.

Chaidh riochdairean na Comhairle a Ghuraig, a Ghrianaig agus a dh'Obair Dheathain far an robh an MV Isle of Lewis anns an doca.

"Tha feadhainn de na h-obraichean a-niste air an cur a-mach làn-ùine a Steòrnabhagh fhèin," thuirt Cathraiche Comataidh Còmhdhail na Comhairle, Ùisdean Robasdan.

"Tha fear de na h-àrd-oifigearan air gluasad dhan Òban, agus tha an oifigear sgìreil a bh' againn airson nan Eileanan fhèin a' fuireach sna h-Eileanan a-niste.

"Ach fhathast bhithinn a' coimhead airson barrachd de na h-àrd-dhaoine aca a bhith air an cur a-mach.

"Tha mi a' smaoineachdainn, gun tachair sin, nach eil tuigse dhòigheil aig feadhainn a tha a' dèanamh nan co-dhùnaidhean co-dhiù.

"Agus aig deireadh an là, tha duilgheadasan gus a bhith ann airson bliadhna no dhà fhathast a thaobh a' ghainnead shoithichean a th' aig CalMac fhèin," thuirt e.

Tha CalMac cuideachd ag atharrachadh an t-siostaim 'son tiocaidean a cheannach, agus ag amas air na bàtaichean aca a chleachdadh ann an dòigh nas èifeachdaiche.