Tha tè às na h-Eileanan Siar gu bhith a' feuchainn uair eile gus an clàr a bhristeadh son an ùine as luaithe air baidhsagal eadar Land's End gu Taigh Iain Ghròit a' bhriseadh.

Dh' fhailich e air Christina NicChoinnich an dearbh rud a dhèanamh an-uiridh.

Ach, mar a tha Ailean MacLeòid a nise ag aithris, tha i dol a' dh'fheuchainn a-rithist as t-samhradh.