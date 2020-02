Naidheachdan Mharc-innis

Tha cothrom ga thoirt do dhaoine òga ann am Marc-innis an Inbhir Nis a bhith an sàs san iris naidheachd ionadail aca.

Tha a' bhuidheann chathrannais "For the Right Reasons" a bhitheas a dèiligeadh ri mì-chleachdadh dhrogaichean agus deòch-làidir, a' toirt cuideachadh dhaibh a bhith a' cruinneachadh naidheachdan agus a bhith sgrìobhadh son a' phàipeir.

A rèir na buidhne, 's e cothrom fìor mhath a tha seo do dhaoine òga sgillean ùr ionnsachadh, agus taic a thoirt dhan choimhearsnachd aca fhèin.

Tha an aithris seo aig Nicole Webber.