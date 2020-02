Rabhadh Buidhe is Stoirm Dennis air fàire

Tha Oifis na Sìde air rabhadh thoirt do dhaoine a bhith mothachail ron droch shìde ris a bheil dùil, le rabhadh buidhe an sàs ann an sgìrean de dh'Alba.

Tha stoirm ainmichte eile air fàire, aig deireadh seachdain de dh'aimsir gu math caochlaideach.

Dh'fhaodadh uisge agus aiteamh trioblaidhean adhbhrachadh ann an sgìrean a th'air gu leòr droch shìde fhaicinn mar-thà an t-seachdain seo.

Tha grunn rabhaidhean mu thuiltean an sàs cuideachd.

Tha dùil ri barrachd rabhaidhean buidhe air an deireadh sheachdain.

Disathairne tha rabhaidhean ann airson gaoithe agus uisge.

Agus Là na Sàbaid a' dol a-steach gu Diluain, tha rabhadh buidhe eile a' tighinn an lùib Stoirm Dennis, 's dùil ri gaoth fìor làidir.