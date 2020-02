Màl thaighean comhairle ag èirigh

Thèid am màl airson taighean comhairle air Ghàidhealtachd suas 3% thairis air an ath-bhliadhna, an dèidh bhòta aig coinneimh na Làn-Chomhairle Diardaoin.

Tha a' Chomhairle ag ràdh gu bheil àrdachaidhean màil air a bhith na b' ìsle air Ghàidhealtachd na anns a' mhòr-chuid de chomhairlean ionadail thairis air a' chòig bliadhna mu dheireadh, agus gum faighear còrr is £2.3m a bharrachd airson taigheadais bhon àrdachadh.

Ach dh'aidich an t-ùghdarras gum faodadh buaidh a bhith ann a thaobh a' chomais a th' aig cuid pàigheadh airson nan dachaighean aca.

Chuir Comataidh an Taigheadais an taic ris an àrdachadh o chionn cola-deug, agus chuir an Làn-Chomhairle an taic-san ris Diardaoin.

Tha còrr is 2,500 duine air Ghàidhealtachd a' faighinn a' Chreideis Choitchinn, agus tha 76% dhiubh sin mar-thà ann am fiachan a thaobh màil.