Fàilte bhlàth air Fògarraich

Image copyright Getty Images

Gheibh 25 fògarraich à diofar dhùthchannan còmhnaidh air Ghàidhealtachd thairis air an ath-bhliadhna, an dèidh do Chomhairle na Gàidhealtachd taic a chur ri prògram fhògarrach ùr Diciadain.

A rèir athisg a chaidh air beulaibh Comataidh Cùraim Shòisealta is Slàinte chaidh fàilte bhlàth a chur air 23 teaghlaichean à Siria eadar 2015 agus 2020 agus iad air an dachaigh a dhèanamh san sgìre.

Tha a' Chomhairle a-nise air aontachadh gum bu chòir 25 fògarraich eile cothrom fhaighinn a thighinn a dh'fhuireach air a' Ghàidhealtachd fo sgeama ùr 'Prògram Fhògarrach na Cruinne'.

Oidhirp

Tha seo a' leantainn sgeama gus dachaigh a thoirt dha fògarraich à Siria san sgìre, is 23 teaghlach air tighinn gu Inbhir Nis, Inbhir Pheofharain agus Alanais, thairis air a' chòig bliadhna mu dheireadh.

Chuala a' chomataidh gun deach obair mhòr a dhèanamh am measg nan diofar bhuidhnean a tha air a bhith an sàs ann a bhith a' làimhseachadh a' phrògraim, nam measg NHS na Gàidhealtachd, a' Chomhairle fhèin, Poileas Alba agus buidhnean charthannais is buidhnean a tha ri obair shaor-thoilich gu h-ionadail.

Thuirt Cathraiche a' Chomataidh, Linda Rothach: "Chan eil an seo ach oidhirp mhath dha-rìribh cuideachadh a thoirt do theaghlaichean a tha fìor fheumach air, agus dachaigh a thoirt dhaibh air a' Ghàidhealtachd.

"Tha an cultar ùr a th' aig na teaghlaichean seo math airson nan coimhearsnachdan againn," thuirt i.

Fàilte

Thuirt i gun deach fàilte bhlàth a chur air na Sìrianaich thairis air na còig bliadhna a chaidh seachad, gu bheil gnìomhachasan air obair a thoirt do chuid dhiubh, gu bheil feadhainn air a dhol a-steach gu foghlam aig àrd-ìre, 's gu bheil iad uile ag ionnsachadh Beurla.

Dh'aidich a' Chomhairle gun robh duiligheadasan aca ann a bhith a' lìbhrigeadh pàirt den sgeama, ach bha sin air sàilleabh 's gun robh feadhainn aca a' dol gu sgìre gu math dùthchail, far nach robh uiread de ghoireasan.

Aig a' cheart àm bha na coimhearsnachdan far an deach na fògarraich a chur bàidheal riutha agus chuidich iad na Sìrianaich a bhith fàs cleachdte ri bhith a' fuireach air a' Ghàidhealtachd.