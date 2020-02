Luchd-turais Bheinn Nibheis "fialaidh"

Image copyright Lochaber MRT Image caption Cha robh na sreapadairean air an uidheamachadh airson a' Gheamhraidh

Tha ceathrar fhireannach air an deach cobhair a dhèanamh ann an gaoith làidir agus cathadh air Beinn Nibheis air cantainn gun do rinn iad mearachd agus tha iad airson taing a thoirt dhan sgioba a shàbhail iad.

Chaidh Sgioba Theasairginn Bheanntan Loch Abair agus heileacoptair Mhaor-Cladaich Inbhir Nis a-mach a dhèanamh cobhair air an luchd-turais, nach robh air an uidheamachadh airson a bhith anns na beanntan anns a' Gheamhradh.

Às dèidh na thachair Diluain, tha iad air tabhartas a thoirt dhan sgioba còmhla ri prèasantan de dh'uisge-beatha, fìon agus teoclaidean.

Thug Sgioba Theasairginn Bheanntan Loch Abair taing dhaibh.

"Mearachd mhòr"

Ann an teachdaireachd, thuirt an sgioba gun do dh'aidich na fireannaich gun do rinn iad "mearachd mhòr" agus gun robh iad "anabarrach duilich".

Thàinig orra cobhair a dhèanamh air na fireannaich ann am fìor dhroch shìde às dèidh Stoirm Ciara.

Chaidh na fireannaich, à thall-thairis, a thoirt a dh'Ospadal a' Bhelford anns a' Ghearasdan airson cùram fhaighinn.

Tha Sgioba Theasairginn Bheanntan Loch Abair, mar sgiobannan teasairginn eile, an eisimeil ghrantaichean agus thabhartasan airson maoineachaidh.

Ceist mu àrachas

Bha cuid ag ràdh air na meadhanan sòisealta gum bu chòir do dhaoine àrachas fhaighinn mus tèid iad dha na beanntan, ach thuirt an sgioba nach obraicheadh sin.

"Càite a stadadh e? Àrachas airson iasgaich, ball-coise is rugbaidh? Tha daoine air an goirteachadh nas trice a' dèanamh nan rudan sin na bhith a' sreap nam beann."

Thuirt an sgioba gum bu chòir am fòcas a bhith air aire dhaoine a thogail mu shàbhailteachd air na beanntan agus ro-athrisean aimsire.