Margaidh na crùbaige a' crìonadh

Tha bliadhna dheuchainneach ro iasgairean nan Eilean Siar, le margaidh na crùbaige is mhaoraich ann an Sìona a' crìonadh, an dà chuid ri linn riaghailtean bìdhe agus a' Chorona-bhìorais.

Nuair a dh'fhosgail a' mhargaidh ann an Sìona bho chionn còig bliadhna 's e cothrom luachmhor a bh' ann do dh'iasgairean na h-Alba.

Bha iad a' reic an dàrna leth den chrùbag a bha Sìona a' ceannach gus an deach a' mhargaidh a dhùnadh ri linn ìrean cadmium sa chrùbag bho chionn ghoirid - sin meatailt a thathas a' faighinn san fheòil.

Margaidhean

Tha an corona-bhìoras a' ciallachadh gu bheil malairt ann a bhith a' reic bìdh a tha fhathast beò, mar mhaorach, cuideachd air a casg an dràsta.

Tha seo a' cur uallaich air Rùnaire Chomann Iasgairean nan Eilean Siar, Donnchadh MacAonghais, ged a thuirt e gu bheil an Riaghaltas mothachail air an t-suidheachadh agus gu bheil iad a' coimhead air margaidhean eile.

"Bheir sin ùine agus tha e cosgail agus 's dòcha gu bheil feadhainn anns a' ghnìomhachas nach eil airgead aca airson sin a dhèanamh", thuirt e.

Tha ceist ann cuideachd mu dè cho math 's a bhios margaidh nam muasgan-caola am bliadhna.

Thuirt Mgr MacAonghais gur e bliadhna shoirbheachail a bh' ann an uiridh.

Tha co-chomhairleachadh a' dol an dràsta a thaobh sgìrean glèidhte mara ùra, agus tha cuid de dh'iasgairean ag ràdh ma thèid sgìre ghlèidhte a stèidheachadh tuath air na h-eileanan mòra gun toir e fìor dhroch bhuaidh air iasgach anns na h-Eileanan an Iar.

A-rèir Mhgr MhicAonghais, ma thèid na sgìrean ùra sin air adhart, thèid factaraidhean èisg is mhaoraich a dhùnadh anns na h-eileanan.

"Tha sinn an dòchas, le oifigearan ùra air a thighinn a-steach anns an Riaghaltas, gun èist iad ris a' bhuaidh eaconomach a tha gu bhith air na sgìrean a tha sin agus gun tèid atharrachadh mòr a dhèanamh mus tèid co-dhùnaidhean air adhart anns a' bhliadhna a tha romhainn."