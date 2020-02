Droch shìde a' leantainn

Image copyright PA Media Image caption Seo a' chiad uair a chaidh Drochaid Phort na Banrighinn a dhùnadh bhon a dh'fhosgail i anns an Lunasdal 2017.

Tha an droch shìde às dèidh Stoirm Ciara a' leantainn agus a' toirt droch bhuaidh air goireasan siubhail.

Tha Oifis na Sìde air rabhadh orains a chur a-mach eadar 2f agus 9f airson sneachda trom an ceann a deas na h-Alba, agus bidh frasan sneachda cuideachd air feadh a' chòrr dhen dùthaich, còmhla ri gèiltean.

B' fheudar Drochaid Phort na Banrighinn eadar Fìobha 's Dùn Èideann a dhùnadh 'son a' chiad turas bhon a dh'fhosgail i ann an 2017 le deigh agus sneachd a' tuiteam bho na càballan gu h-àrd, sìos air an rathad.

Deigh

Chaidh milleadh a dhèanamh air ochd carbadan Diluain nuair a thuit deigh agus sneachd bho chàballan.

Tha dùil gum bi i dùinte gu co-dhiù Diciadain, 's thuirt fear-labhairt Drochaidean Foirbhe le Amey, Mark Arndt gun deach a dùnadh leis gun robh an aimsir a tha air a bhith againn annasach le gaoth làidir bhon taobh siar agus sneachd is flin a' laithe air na càballan.

The Scotrail agus Stagecoach a' cur barrachd sheirbheisean air dòigh 'son daoine a chuideachadh.

Tha maill air trafaig air an M74 leis an t-sneachd a' toirt buaidh air an rathad eadar Sasainn is Alba.

Tha cuideachd mòran sheirbheisean aiseig air an taobh siar dheth airson a' chòrr dhen là Dimàirt, agus thathas a' moladh do dhaoine sùil a thoirt air làrach-lìn CalMac airson an fhiosrachaidh as ùire.

Chaidh Dùn Dheòrsa faisg air Inbhir Nis a dhùnadh gu luchd-tadhail leis cho dona 's a tha an t-sìde.