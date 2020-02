Geama aig Clach air a chur dheth

Dh'innis Clach na Cùdainn gu bheil an geama aca an aghaidh Nairn County Disathairne air a chur dheth.

Chan eil Clach air geama a chluich aig Sràid nan Granndach bhon a rinn teine sgrios aig àm na Nollaig.

Chluich an sgioba an dà gheama a bh' aca aig an taigh bhon uairsin aig Pàirc a' Chanàil, dachaidh Chluba Rugbaidh na Gàidhealtachd.

Bha Clach air innse gun robh iad an dòchas gum biodh obair-càraidh aig Sràid nan Granndach air a dèanamh ann am àm is gun tilleadh iad dhachaidh airson a' gheama an aghaidh Inbhir Narann.

Briseadh-dùil

Chan eil sin air tachairt, is thathas a' tuigsinn nach urrainn do Chlach Pàirc a' Chanàil a chleachdadh air an deireadh-sheachdain seo nas motha.

"Tha sinn duilich a ràdh gu bheil an geama an aghaidh Nairn County Disathairne air a chur dheth air sgath ghnothaichean nach robh nar làmhan fhèin", dh'innis Clach ann am brath sgrìobhte.

"A dh'aindeoin gach oidhirp a h-uile duine aig Clach, cha bhi e comasach dhuinn an geama a chur air adhart agus cha robh dol às againn ach iarraidh gun tèid an geama a chur dheth", thuirt iad.

Cuiridh Lìog na Gàidhealtachd ceann-là ùr air dòigh.

Bidh Clach air an rathad an ath-sheachdain an aghaidh Hunndaidh.