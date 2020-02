Buaidh na sìde

Tha Drochaid Phort na Bànrighinn - eadar Fìobha 's Dùn Èideann - dùinte gu co-dhiù a-màireach, air sgàth na droch shìde. Chaidh milleadh a dhèanamh air ochd carbadan an-dè nuair a thuit deigh agus sneachd bho chàballan na drochaid gu h-àrd. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil rannsachadh ga dhèanamh air a' chùis. Tha cuideachd mòran de sheirbheisean aiseig an taobh siar dheth airson a' chòrr dhen là, agus thathas a' moladh do dhaoine sùil a thoirt air làrach-lìn Chal Mac airson an fhiosrachaidh as ùire. Tha an dealain dheth ann an cuid de sgìrean ann an Leòdhas agus air taobh siar Rois agus tha luchd-einnsinearaidh ag obair a' feuchainn ri chur ceart. Tha Oifis na Sìde air rabhadh orains a chur a-mach airson sneachda trom an ceann a deas na h-Alba, agus bidh frasan sneachda cuideachd feadh a' chòrr dhen dùthaich, còmhla ri gèiltean.

HS2

Tha an Riaghaltas a' dol a dhearbhadh feasgar gun tèid pròiseact rèile HS2 air adhart. Ceangailidh e ceann a tuath Shasainn ri Lunnainn le siostam rèile luath, agus cosgaidh i còrr air ceud billean not. Thèid a chur an toiseach eadar Lunnainn agus Birmingham, agus as dèidh sin tuath gu Leeds agus Manchester. Cha bhiodh e deiseil gu 2040, ach tha e mar-thà air deireadh. Tha mòran na aghaidh air adhbhar àrainneachd agus cosgais.

Lyra McKee

Chuir poilis ann an Èirinn a Tuath, a tha a' rannsachadh muirt na tè-naidheachd Lyra McKee, ceathrar fhireannach an grèim ann an Doire madainn an-diugh. Chaidh an cur an sàs fo Achd na Ceannairc. Dh'aidich a' bhuidheann an New IRA gur iad a mharbh i sa Ghiblean an-uiridh. Thugadh na fireannaich a Bheul Feairste airson an ceasnachadh.

Iasgach anns na h-Eileanan Siar

Thàinig rabhadh bho cheannard iasgairean nan Eilean Siar gu bheil bliadhna dheuchainneach romhpa. Thuirt Donnchadh MacAonghais gu bheil a' mhargaidh airson na crùbaig ann an Sìona a' crìonadh, an dà chuid ri linn riaghailtean bìdh agus - a-nise - leis a' choronabhìoras. Tha ceist cuideachd dè cho math 's a bhios maragaidh nam muirsgean-caola am bliadhna.

Peadar Phillips

Dhearbh fear de dh'òghaichean na Bànrighinn, Peadar Phillips, gu bheil e fhèin agus a bhean Autumn air dealachadh. Chuir Mgr Phillips - mac na Bana-phrionnsa Anna - brath a-mach ag ràdh gum b' e seo an cùrsa a b' fheàrr air sgàth an dithis chloinne, agus airson e fhèin 's a bhean a chumail càirdeil. Fuirichidh an dithis phàrantan ann an Gloucestershire, far a bheil iad air a bhith a' còmhnaidh bho chionn bhliadhnaichean.