Rùnaire na Slàinte a' tadhal air Ospadal an Dr Gray

Tadhlaidh Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, air Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn Dimàirt.

Tha seo a' tighinn is draghan ann mun àireamh de bhoireannaich a tha a' dol a dh'Obar Dheathain agus a dh'Inbhir Nis nuair a tha dùil aca ri leanabh, is seibheisean màthaireachd ann an Eilginn an dèidh bhith air an lùghdachadh.

B' fheudar do bhoireannaich Moireabh fhàgail air sgàth cion luchd-obrach, ach tha Rùnaire na Slàinte air gealltainn piseach a thoirt air an t-seirbheis ron earrach.

Thuirt ceannard buidheann nan Tòraidhean aig Comhairle Mhoireibh, Tim Eagle, nach eil e cinnteach an tachair sin ge-tà air sgàth rudan a tha NHS Roinn a' Mhonaidh air a ràdh.

Bha e ag ràdh gun tàinig teachdaireachd a-mach an t-seachdain a chaidh a thug air smaoineachadh gum feumadh am plana a chaidh aontachadh airson an ospadail a bhith air atharrachadh agus tha ceist air an e seirbheis le mnathan-glùine a-mhàin a bhios ann.